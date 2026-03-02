Ричмонд
Минобороны ОАЭ: системы ПВО перехватили 9 баллистических и 6 крылатых ракет

Военные Объединенных Арабских Эмиратов уничтожили 148 беспилотников 2 марта.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 2 марта перехватили девять баллистических и шесть крылатых ракет, а также 148 беспилотников, сообщило Минобороны ближневосточного государства.

«Системы ПВО ОАЭ сегодня успешно перехватили девять баллистических ракет, шесть крылатых и 148 беспилотников», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве сообщили, что всего с начала операции США и Израиля против Ирана средства ПВО Объединенных Арабских Эмиратов обезвредили 161 баллистическую и восемь крылатых ракет, 645 БПЛА. В ведомстве сообщили, что обломки 44 БПЛА упали на территории страны, в результате погибли три человека, 168 получили травмы.

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке на фоне агрессии Израиля и США против Ирана и жестких ответных действий Тегерана.

