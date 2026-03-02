Минобороны ОАЭ: системы ПВО перехватили 9 баллистических и 6 крылатых ракет

В министерстве сообщили, что всего с начала операции США и Израиля против Ирана средства ПВО Объединенных Арабских Эмиратов обезвредили 161 баллистическую и восемь крылатых ракет, 645 БПЛА. В ведомстве сообщили, что обломки 44 БПЛА упали на территории страны, в результате погибли три человека, 168 получили травмы.