Трамп не исключил отправки войск США в Иран

Американский лидер Дональд Трамп не стал отрицать потенциальное введение сухопутных войскСША в Иран.
«У меня нет мандража по поводу солдатских ботинок “на земле”. Имею в виду то, что каждый президент говорит: “Солдатских ботинок “на земле” не будет”. Я этого не говорю. Я говорю: “Вероятно, не требуются”», — пояснил президент в беседе с The New York Post, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп указывал, что военная кампания против Ирана может занять «примерно месяц», но позже допустил, что сроки способны сократиться.
В эфире CNN американский президент также пообещал новую масштабную серию ударов, которая, согласно его оценке, превзойдёт по силе все предыдущие.
Министр обороны США Пит Хегсет, со своей стороны, подтвердил, что активная фаза противостояния продлится несколько недель.