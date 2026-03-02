Трамп не исключил отправки войск США в Иран

«У меня нет мандража по поводу солдатских ботинок “на земле”. Имею в виду то, что каждый президент говорит: “Солдатских ботинок “на земле” не будет”. Я этого не говорю. Я говорю: “Вероятно, не требуются”», — пояснил президент в беседе с The New York Post, отвечая на соответствующий вопрос.