КСИР Ирана заявил о запуске 12-й волны ракет по позициям США и Израиля

Корпус стражей исламской революции подтвердил начало новой атаки против сил США и Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Иран приступил к 12-му этапу военной кампании под названием «Правдивое обещание-4», нацеленной на американские и израильские объекты на Ближнем Востоке. Об этом проинформировала пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана, КСИР).

«Началась двенадцатая волна операции “Правдивое обещание-4” против позиций противника», — говорится в заявлении КСИР, транслировавшемся государственным телеканалом IRIB.

Ранее информагентство NourNews сообщало об использовании Ираном новейшей сверхтяжёлой баллистической ракеты при нанесении ударов по базам США в регионе.

28 февраля вооружённые силы США и Израиля инициировали широкомасштабные боевые действия против Ирана. Целями авиаударов стали, в числе прочих, наиболее значимые города страны, включая её столицу. В ходе нанесения ударов были ликвидированы верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других центральных персон в правящих кругах государства. Со стороны Ирана Корпус стражей исламской революции заявил о начале контроперации.

