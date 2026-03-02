КСИР Ирана заявил о запуске 12-й волны ракет по позициям США и Израиля

28 февраля вооружённые силы США и Израиля инициировали широкомасштабные боевые действия против Ирана. Целями авиаударов стали, в числе прочих, наиболее значимые города страны, включая её столицу. В ходе нанесения ударов были ликвидированы верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других центральных персон в правящих кругах государства. Со стороны Ирана Корпус стражей исламской революции заявил о начале контроперации.