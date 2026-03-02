США впервые применили новую ракету PrSM при атаке на Иран

Ранее президент США Дональд Трамп похвастался, что Вашингтону удалось полностью обезглавить руководство Исламской Республики, и даже назвал трёх возможных кандидатов на пост преемника Хаменеи. Он также отметил, что США планировали уничтожить руководство Ирана за несколько недель, но справились всего за один день.