Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты

«Мы уничтожаем ракетные возможности Ирана, и вы видите, как это происходит ежечасно, а также их способность производить совершенно новые ракеты — они делают довольно хорошие», — сказал Трамп в Белом доме.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше