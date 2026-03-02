Ричмонд
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Иран производит хорошие ракеты.

Источник: Reuters

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

«Мы уничтожаем ракетные возможности Ирана, и вы видите, как это происходит ежечасно, а также их способность производить совершенно новые ракеты — они делают довольно хорошие», — сказал Трамп в Белом доме.

