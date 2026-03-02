США впервые применили ракету PrSM при ударах по Ирану

Ранее The War Zone сообщало о появлении на одной из американских военных баз необычной контейнерной пусковой установки, совместимой с системами HIMARS и M270 MLRS. Установка размещена внутри стандартного транспортного контейнера и способна нести две ракеты PrSM. Такой формат позволяет маскировать вооружение под обычный грузовой контейнер и размещать его как на наземных платформах, так и на кораблях.