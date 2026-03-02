Ричмонд
США впервые применили ракету PrSM при ударах по Ирану

США впервые использовали в боевых условиях новую оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) во время ударов по Ирану, сообщает The War Zone.

США впервые использовали в боевых условиях новую оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) при ударах по территории Ирана. Об этом сообщает издание The War Zone.

По данным публикации, эксперты идентифицировали ракету на видеозаписи, опубликованной Центральным командованием ВС США (CENTCOM). На кадрах зафиксирован запуск боеприпаса с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS.

Согласно информации американских военных, дальность поражения новой ракеты превышает 500 километров. PrSM разработана компанией Lockheed Martin для замены ракет MGM-140 ATACMS. В отличие от предшественника с максимальной дальностью до 300 километров, новая система способна поражать цели на большей дистанции при сохранении высокой точности. Масса боевой части составляет около 91 килограмма.

Серийное производство ракет семейства PrSM началось в июле прошлого года.

Ранее The War Zone сообщало о появлении на одной из американских военных баз необычной контейнерной пусковой установки, совместимой с системами HIMARS и M270 MLRS. Установка размещена внутри стандартного транспортного контейнера и способна нести две ракеты PrSM. Такой формат позволяет маскировать вооружение под обычный грузовой контейнер и размещать его как на наземных платформах, так и на кораблях.

Эксперты отмечают, что применение PrSM в реальных боевых условиях может свидетельствовать о переходе конфликта на новый технологический уровень.

