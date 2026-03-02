США впервые применили ракету PrSM при ударах по Ирану

По данным публикации, эксперты идентифицировали ракету на видеозаписи, опубликованной Центральным командованием ВС США (CENTCOM). На кадрах зафиксирован запуск боеприпаса с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS.
Согласно информации американских военных, дальность поражения новой ракеты превышает 500 километров. PrSM разработана компанией Lockheed Martin для замены ракет MGM-140 ATACMS. В отличие от предшественника с максимальной дальностью до 300 километров, новая система способна поражать цели на большей дистанции при сохранении высокой точности. Масса боевой части составляет около 91 килограмма.
Серийное производство ракет семейства PrSM началось в июле прошлого года.
Ранее The War Zone сообщало о появлении на одной из американских военных баз необычной контейнерной пусковой установки, совместимой с системами HIMARS и M270 MLRS. Установка размещена внутри стандартного транспортного контейнера и способна нести две ракеты PrSM. Такой формат позволяет маскировать вооружение под обычный грузовой контейнер и размещать его как на наземных платформах, так и на кораблях.
Эксперты отмечают, что применение PrSM в реальных боевых условиях может свидетельствовать о переходе конфликта на новый технологический уровень.