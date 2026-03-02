Трамп обвинил союзников в отсутствии поддержки США в иранском вопросе

«Остановить разработку этого крайне запрещенного США ядерного оружия — мы были единственными, кто жаловался. Мы были единственными, кто хотел остановить это, но все нас поддерживали. У них просто не было смелости озвучить это», — сказал Трамп в Белом доме.
Трамп в понедельник впервые появился на публике после начала операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер дал несколько интервью и выпустил два видеозаявления. Мероприятие в честь павших военных Трамп начал с пятиминутного заявления о ходе боевых действий, а затем рассказал о строительстве своего бального зала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.