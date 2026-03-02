КСИР: Иран запустил 26 БПЛА и 5 ракет по целям в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ

Согласно заявлению, 12 дронов были направлены на базу Арифджан в Кувейте, 6 беспилотников и 5 ракет атаковали командный центр Аль-Минхад в ОАЭ, а ещё 6 БПЛА ударили по объектам американских ВМС в Бахрейне.
Ранее в Иране сообщили о запуске 12-й волны ракет по позициям США и Израиля.
Утром 2 марта стало известно, что Тегеран ударил по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше