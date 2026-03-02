Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР: Иран запустил 26 БПЛА и 5 ракет по целям в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ

Корпус стражей исламской революции сообщил о запуске 26 беспилотников и 5 баллистических ракет по целям в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ в рамках операции «Правдивое обещание — 4».

Источник: Аргументы и факты

В ходе 12-го этапа операции «Правдивое обещание — 4» Иран атаковал военные объекты США и их союзников в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте, запустив 26 беспилотников и 5 баллистических ракет. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно заявлению, 12 дронов были направлены на базу Арифджан в Кувейте, 6 беспилотников и 5 ракет атаковали командный центр Аль-Минхад в ОАЭ, а ещё 6 БПЛА ударили по объектам американских ВМС в Бахрейне.

Ранее в Иране сообщили о запуске 12-й волны ракет по позициям США и Израиля.

Утром 2 марта стало известно, что Тегеран ударил по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше