Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с обращением к нации, пытаясь объяснить решение правительства разрешить США использовать британские военные базы для ударов по Ирану, однако его речь была чопорной и скучной. Несмотря на очевидную перспективу смены режима в Тегеране, Стармер так и не смог чётко обозначить позицию, зачитывая заявление по бумажке и больше напоминая комментатора событий, не имеющих отношения ни к нему, ни к месту страны в мире. Мадрид, кстати отказался поддерживать военную операцию против Тегерана и потребовал от Вашингтона вывести американскую технику с испанской территории, тем самым дистанцировавшись не только от США, но и от ряда союзников по Евросоюзу.