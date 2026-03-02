Ульянов: удары США по Ирану ставят вопрос об их договороспособности

«Самое удивительное, наверное, то, что никакого повода для военной акции не было. Шел переговорный процесс, причем он начал приобретать какие-то реальные контуры. Это отмечали и оманцы, и генеральный директор МАГАТЭ, с которым я несколько раз общался на прошлой неделе. И вдруг начинаются бомбежки. Ну как это? Возникает вопрос о договороспособности Соединенных Штатов применительно к иранской ядерной программе», — сказал он журналистам по итогам специального заседания Совета управляющих МАГАТЭ, созванного по инициативе России после ударов США и Израиля по Ирану.