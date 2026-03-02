Москва
Bloomberg узнал об усилиях ОАЭ и Катара по урегулированию вопроса Ирана

ОАЭ и Катар призвали союзников, в том числе европейских, помочь президенту США Дональду Трампу и разрешить ситуацию вокруг Ирана, сообщает Bloomberg.

Источник: РБК

По данным источников, страны Персидского залива стремятся создать широкую коалицию для скорейшего дипломатического урегулирования конфликта, чтобы предотвратить региональную эскалацию и затяжной ценовой кризис на энергоносители.

На фоне эскалации ОАЭ запросили у союзников помощь в сфере ПВО средней дальности, а Катар — в противодействии беспилотникам, рассказали собеседники агентства. Согласно их данным, запасов ракет для системы Patriot у Катара хватит только на четыре дня при текущем темпе использования.

Президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани уже провели телефонные переговоры на эту тему с рядом европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Кроме того, при продолжении конфликта и сохранении серьезных перебоев в судоходстве возможна еще более существенная реакция рынка на цены на газ, пишет Bloomberg. Катар уже приостановил производство СПГ на крупнейшем в мире экспортном терминале после атаки иранского беспилотника, что привело к росту цен на голубое топливо в Европе более чем на 50%, говорится в публикации.

Операция США против Ирана не будет бесконечной и не пойдет по сценарию с Ираком, заявлял ранее глава Пентагона Пит Хегсет. Он назвал операцию, проводимую Соединенными Штатами и Израилем против Тегерана, «самой сложной и точной» в истории.

Сам Трамп заявлял, что Вашингтон рассчитывал, что операция по уничтожению части руководства Ирана займет две или три недели, однако военные «опередили график» и справились за день.

На фоне эскалации российский президент Владимир Путин созвонился с эмиром Катара, лидером ОАЭ, кронпринцем Саудовской Аравии и королем Бахрейна.

