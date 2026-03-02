Bloomberg узнал об усилиях ОАЭ и Катара по урегулированию вопроса Ирана

По данным источников, страны Персидского залива стремятся создать широкую коалицию для скорейшего дипломатического урегулирования конфликта, чтобы предотвратить региональную эскалацию и затяжной ценовой кризис на энергоносители.
На фоне эскалации ОАЭ запросили у союзников помощь в сфере ПВО средней дальности, а Катар — в противодействии беспилотникам, рассказали собеседники агентства. Согласно их данным, запасов ракет для системы Patriot у Катара хватит только на четыре дня при текущем темпе использования.
Президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани уже провели телефонные переговоры на эту тему с рядом европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.
Кроме того, при продолжении конфликта и сохранении серьезных перебоев в судоходстве возможна еще более существенная реакция рынка на цены на газ, пишет Bloomberg. Катар уже приостановил производство СПГ на крупнейшем в мире экспортном терминале после атаки иранского беспилотника, что привело к росту цен на голубое топливо в Европе более чем на 50%, говорится в публикации.
Сам Трамп заявлял, что Вашингтон рассчитывал, что операция по уничтожению части руководства Ирана займет две или три недели, однако военные «опередили график» и справились за день.
На фоне эскалации российский президент Владимир Путин созвонился с эмиром Катара, лидером ОАЭ, кронпринцем Саудовской Аравии и королем Бахрейна.