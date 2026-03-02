Bloomberg узнал об усилиях ОАЭ и Катара по урегулированию вопроса Ирана

Кроме того, при продолжении конфликта и сохранении серьезных перебоев в судоходстве возможна еще более существенная реакция рынка на цены на газ, пишет Bloomberg. Катар уже приостановил производство СПГ на крупнейшем в мире экспортном терминале после атаки иранского беспилотника, что привело к росту цен на голубое топливо в Европе более чем на 50%, говорится в публикации.