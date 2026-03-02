Израиль и США нанесли удары по ядерному объекту в Натанзе, заявили в Иране

«США и Израиль в продолжение своих агрессивных нападений в воскресенье днем, 1 марта, вновь совершили две серии жестоких ударов по ядерному объекту в Натанзе», — говорится в заявлении в Telegram-канале организации.
Ранее в понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что мирные ядерные объекты в Иране, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, должны быть защищены от атак. Он подчеркнул, что попытки западных стран лишить Тегеран права на мирное использование атомной энергии противоречат режиму ядерного распространения.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.