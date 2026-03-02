Ричмонд
Пезешкиан призвал мировое сообщество осудить атаки США на школы и больницы

Президент Ирана назвал нападение на пациентов и детей грубым нарушением всех человеческих принципов.

Источник: Аргументы и факты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что мировое сообщество должно осудить США и Израиль за атаки на школы и больницы исламской республики.

«Атака на больницу — это атака на саму жизнь, а атака на школу — это удар по будущему нации. Нападение на пациентов и детей — грубое нарушение всех человеческих принципов, и мир должен это осудить», — заявил он.

Пезешкиан сказал, что Иран не станет молчать и не подчинится «перед лицом таких преступлений».

Ранее сообщалось, что 28 февраля под удар попала начальная школа «Шаджаре Тайебе» для девочек, расположенная в округе Минаб в провинции Хормозган на юге страны. 2 марта глава МИД Ирана Аббаса Аракчи, количество погибших в учебном заведении достигло 171.

1 марта агентство Tasnim сообщило, что США и Израиль ударили по больнице Ганди в центре Тегерана.

