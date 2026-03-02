Пезешкиан призвал мировое сообщество осудить атаки США на школы и больницы

«Атака на больницу — это атака на саму жизнь, а атака на школу — это удар по будущему нации. Нападение на пациентов и детей — грубое нарушение всех человеческих принципов, и мир должен это осудить», — заявил он.
Пезешкиан сказал, что Иран не станет молчать и не подчинится «перед лицом таких преступлений».
Ранее сообщалось, что 28 февраля под удар попала начальная школа «Шаджаре Тайебе» для девочек, расположенная в округе Минаб в провинции Хормозган на юге страны. 2 марта глава МИД Ирана Аббаса Аракчи, количество погибших в учебном заведении достигло 171.
1 марта агентство Tasnim сообщило, что США и Израиль ударили по больнице Ганди в центре Тегерана.