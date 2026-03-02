Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили риски вовлечения в конфликт Ирана

За последние дни ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную совместную операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым военным и ядерным объектам, а также по резиденциям руководства. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает ситуацию вокруг переговоров США и Ирана, завершившихся прямой агрессией. В Кремле выразили разочарование тем, что диалог, несмотря на сообщения о прогрессе, перерос в военные действия. Сейчас РФ поддерживает контакты с Тегераном и другими участниками конфликта на Ближнем Востоке.