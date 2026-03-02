Финляндия перестанет принимать небиометрические российские паспорта

Финляндия с 1 июня 2026 года перестанет принимать выданные в России небиометрические заграничные паспорта. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики.
В ведомстве уточнили, что решение вступит в силу 1 июня, однако предусмотрен переходный период до 31 декабря 2026 года. В течение этого времени Финляндия будет принимать небиометрические паспорта, если в них уже содержится действующая финская виза, выданная до 1 июня, либо действующая виза или вид на жительство другой страны ЕС или Шенгенской зоны.
Исключения также предусмотрены для лиц младше 18 лет и для граждан, которым Финляндия предоставила вид на жительство до 1 июня 2026 года. Кроме того, по небиометрическому паспорту можно будет подать заявление на продление финского ВНЖ. В отдельных случаях документ может быть принят по индивидуальному решению — например, при подаче заявления на въезд по особым причинам.
Ранее Германия и Румыния также заявляли о прекращении признания российских паспортов без биометрии.
Ранее сообщалось, что в Финляндии произошел инцидент с сожжением российского флага у диппредставительства РФ в Хельсинки. В связи с этим посол Финляндии в Москве Марья Лийвала была вызвана в МИД России, где ей был заявлен протест. Российская сторона назвала произошедшее кощунственным актом надругательства над государственным символом. Финский политик Армандо Мема предупредил, что подобные действия могут спровоцировать рост преступлений на почве ненависти в отношении проживающих в стране россиян.