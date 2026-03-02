Ричмонд
Суд на Украине оставил под стражей бывшего министра энергетики Галущенко

ВАКС отклонил апелляции по делу Германа Галущенко, оставив его под стражей.

Источник: Комсомольская правда

Высший антикоррупционный суд Украины оставил под стражей бывшего главу Минэнерго страны Германа Галущенко. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляции как защиты Галущенко, так и стороны обвинения, оставив решение первой инстанции без изменений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Галущенко останется под стражей с возможностью выйти под залог, размер которого составляет порядка 4,6 млн долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что Герману Галущенко официально были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств. Представители Национального антикоррупционного бюро заявляли, что бывший министр энергетики теперь проходит по делу «Мидас» не как фигурант, а в качестве участника преступной схемы.