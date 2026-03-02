Суд на Украине оставил под стражей бывшего министра энергетики Галущенко

Ранее KP.RU сообщал, что Герману Галущенко официально были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств. Представители Национального антикоррупционного бюро заявляли, что бывший министр энергетики теперь проходит по делу «Мидас» не как фигурант, а в качестве участника преступной схемы.