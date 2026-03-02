Суд на Украине оставил под стражей бывшего министра энергетики Галущенко

Высший антикоррупционный суд Украины оставил под стражей бывшего главу Минэнерго страны Германа Галущенко. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляции как защиты Галущенко, так и стороны обвинения, оставив решение первой инстанции без изменений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Галущенко останется под стражей с возможностью выйти под залог, размер которого составляет порядка 4,6 млн долларов.
Ранее KP.RU сообщал, что Герману Галущенко официально были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств. Представители Национального антикоррупционного бюро заявляли, что бывший министр энергетики теперь проходит по делу «Мидас» не как фигурант, а в качестве участника преступной схемы.