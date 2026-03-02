Tasnim: Иран не наносил удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии

Тегеран не наносил удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, пишет иранское агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный военный источник.
Он утверждает, что нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре атаковал Израиль.
«Атака, произошедшая сегодня утром на нефтяные объекты Saudi Aramco, была совершена израильтянами и является примером операции под “чужим флагом”», — сказал источник.
По его словам, Иран заявлял, что «все интересы, объекты и возможности американцев и израильтян в регионе будут под его огнем», и многие из них уже подверглись ударам.
«Однако объекты Aramco до сих пор не были целью иранских атак», — добавил источник.
По его словам, еврейское государство планируется подобные действия порту Фуджейра в ОАЭ.
Израиль своими действиями планирует отвлечь внимание стран региона от своих преступлений при атаках на гражданские объекты в Иране, считает источник.
Ранее Saudi Aramco сообщила, что 2 марта обломки двух сбитых БПЛА упали на НПЗ в Рас-Таннуре, после чего начался небольшой пожар, остановились некоторые производственные установки.
Напомним, Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана, КСИР), сообщил, что Иран приступил к 12-му этапу военной кампании под названием «Правдивое обещание-4», нацеленной на американские и израильские объекты на Ближнем Востоке.