Командир крыла «Исламского джихада» погиб в Ливане при ударе Израиля

«Командир на ливанской арене погиб на рассвете 2 марта в результате вероломной сионистской агрессии, направленной против южных пригородов Бейрута», — отмечается в сообщении.
Ответственность за удар традиционно взял на себя Тель-Авив. Это часть масштабной кампании по уничтожению инфраструктуры и командного состава группировок, поддерживающих Тегеран.
Ранее в результате удара израильских ВВС по южным пригородам Бейрута погиб глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад. Возглавляемая им фракция «Верность сопротивлению» представляет интересы шиитского движения в ливанском парламенте. По данным источников, жертвами атаки стали не менее десяти человек, включая ключевого командира вооруженных формирований, отвечавшего за операции на юге Ливана.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.