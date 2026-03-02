В Ливане за сутки погибли 52 человека при ударах Израиля

В свою очередь, израильский эксперт Саймон Ципис заявил, что Израиль способен вести боевые действия одновременно против Ирана и Ливана благодаря разветвленной сети разведки и диверсионных структур. По его словам, конфликт с «Хезболлой» длится десятилетиями, а поддержание напряженности на низком уровне может быть выгодно определенным политическим и военным кругам.