За последние сутки в результате израильских ударов по территории Ливана погибли 52 человека, еще 154 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав республики.
По данным ведомства, удары пришлись по различным районам страны. Подробности о характере целей и точных местах атак официально не уточняются. Пострадавшие доставлены в больницы, часть раненых находится в тяжелом состоянии.
Австрийский политолог Дитер Райниш отметил, что прозападное большинство в МАГАТЭ блокирует подобные инициативы, хотя сама организация продолжает играть важную роль в сфере контроля за ядерной безопасностью.
В свою очередь, израильский эксперт Саймон Ципис заявил, что Израиль способен вести боевые действия одновременно против Ирана и Ливана благодаря разветвленной сети разведки и диверсионных структур. По его словам, конфликт с «Хезболлой» длится десятилетиями, а поддержание напряженности на низком уровне может быть выгодно определенным политическим и военным кругам.