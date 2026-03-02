Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ливане за сутки погибли 52 человека при ударах Израиля

Минздрав Ливана сообщил о 52 погибших и 154 раненых за сутки в результате израильских ударов по территории республики.

За последние сутки в результате израильских ударов по территории Ливана погибли 52 человека, еще 154 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав республики.

По данным ведомства, удары пришлись по различным районам страны. Подробности о характере целей и точных местах атак официально не уточняются. Пострадавшие доставлены в больницы, часть раненых находится в тяжелом состоянии.

Ранее Тегеран заявил на экстренном заседании МАГАТЭ, что в результате ударов США и Израиля пострадал ядерный объект в Натанзе. При этом агентство не приняло резолюцию с осуждением атаки, что вызвало критику со стороны российских и иранских дипломатов.

Австрийский политолог Дитер Райниш отметил, что прозападное большинство в МАГАТЭ блокирует подобные инициативы, хотя сама организация продолжает играть важную роль в сфере контроля за ядерной безопасностью.

В свою очередь, израильский эксперт Саймон Ципис заявил, что Израиль способен вести боевые действия одновременно против Ирана и Ливана благодаря разветвленной сети разведки и диверсионных структур. По его словам, конфликт с «Хезболлой» длится десятилетиями, а поддержание напряженности на низком уровне может быть выгодно определенным политическим и военным кругам.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше