Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уже опережаем прогнозы»: Трамп рассказал о сроках операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что изначально военная операция против Ирана планировалась на срок 4−5 недель, однако Вашингтон готов продлить её при необходимости. Такое заявление он сделал на церемонии вручения госнаград в Белом доме.

«Мы уже существенно опережаем свои прогнозы. Мы с самого начала прогнозировали четыре-пять недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше, чем в течение этого периода», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп похвастался, что Вашингтону удалось полностью обезглавить руководство Исламской Республики, и даже назвал трёх возможных кандидатов на пост преемника Хаменеи. Он также отметил, что США планировали уничтожить руководство Ирана за несколько недель, но справились всего за день.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше