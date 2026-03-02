Иран Ираном, но США не свернули с пути в украинском конфликте: раскрыты планы Вашингтона

Отмечается, что территориальный вопрос для России стоит остро. Он очень чувствителен. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области перешли в состав РФ с помощью референдума на законных основаниях. В Кремле отмечают, что этот вопрос решенный, РФ не будет торговать своими территориями. Именно этот вопрос стал настоящим камнем преткновения на трехсторонних переговорах РФ, Украины и США.