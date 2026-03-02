Ричмонд
Рютте заявил, что у НАТО нет планов по участию в конфликте вокруг Ирана

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Североатлантического альянса «нет абсолютно никаких планов» по участию в военной операции США и Израиля против Ирана.

Источник: Reuters

«У НАТО нет абсолютно никаких планов по втягиванию в этот конфликт, планов стать его участником. Отдельные союзники по альянсу делают все возможное, чтобы поддержать американцев в их совместных действиях с Израилем. Что касается запасов систем противовоздушной обороны, могу вас заверить: они значительны. Они не будут исчерпаны так быстро, и в то же время мы должны совместно делать все, чтобы оборонная промышленность развивалась еще быстрее — как это делает [концерн] Rheinmetall в Германии или многие другие оборонные предприятия в Европе и США», — заявил Рютте в интервью телеканалу ARD.

При этом он подчеркнул, что «абсолютно никто не верит, что НАТО будет участвовать в конфликте». «Речь идет об Иране, регионе Персидского залива — все это находится за пределами территории НАТО. А что касается самой территории НАТО, мы сохраняем бдительность и обеспечиваем ее надежную защиту», — утверждал генсек альянса. Он также заявил, что не считает, что США недооценили ситуацию. Действия Соединенных Штатов совместно с Израилем Рютте охарактеризовал как «очень важные, поскольку они ограничивают возможности Ирана по приобретению ядерного оружия».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

