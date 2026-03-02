Рютте заявил, что у НАТО нет планов по участию в конфликте вокруг Ирана

«У НАТО нет абсолютно никаких планов по втягиванию в этот конфликт, планов стать его участником. Отдельные союзники по альянсу делают все возможное, чтобы поддержать американцев в их совместных действиях с Израилем. Что касается запасов систем противовоздушной обороны, могу вас заверить: они значительны. Они не будут исчерпаны так быстро, и в то же время мы должны совместно делать все, чтобы оборонная промышленность развивалась еще быстрее — как это делает [концерн] Rheinmetall в Германии или многие другие оборонные предприятия в Европе и США», — заявил Рютте в интервью телеканалу ARD.