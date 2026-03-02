Эрдоган назвал целью Турции перемирие в регионе Персидского залива

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обозначил, что внешнеполитические усилия Анкары в отношении Ирана нацелены на достижение мирного соглашения и стабилизацию обстановки.
«Мы будем активизировать наши контакты на всех уровнях до тех пор, пока в нашем регионе не воцарится спокойствие и не установится перемирие», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он подчеркнул, что Турцию глубоко тревожат страдания гражданского населения и невинных детей, несущих основные тяготы этого противостояния.
«С самого начала Турция стремилась найти дипломатическое решение конфликта. К сожалению, провокации Израиля, который питается кровопролитием и хаосом, переросли в острый конфликт», — добавил президент.
28 февраля вооруженные силы Соединенных Штатов и Израиля инициировали широкомасштабные боевые действия в отношении Ирана. Целями авиаударов стали важнейшие населенные пункты страны, включая ее столицу. В Вашингтоне данную акцию объяснили необходимостью пресечения потенциальной ракетной и ядерной опасности, которая, по их утверждению, якобы исходит от иранской стороны. Одновременно американские власти прямо обратились к гражданам Ирана с призывом к восстанию против действующего режима и переходу управления государством в свои руки. В ходе нанесения ударов погиб верховный лидер Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи, а также ряд других высших должностных лиц. Со своей стороны, иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале контроперации.