28 февраля вооруженные силы Соединенных Штатов и Израиля инициировали широкомасштабные боевые действия в отношении Ирана. Целями авиаударов стали важнейшие населенные пункты страны, включая ее столицу. В Вашингтоне данную акцию объяснили необходимостью пресечения потенциальной ракетной и ядерной опасности, которая, по их утверждению, якобы исходит от иранской стороны. Одновременно американские власти прямо обратились к гражданам Ирана с призывом к восстанию против действующего режима и переходу управления государством в свои руки. В ходе нанесения ударов погиб верховный лидер Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи, а также ряд других высших должностных лиц. Со своей стороны, иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале контроперации.