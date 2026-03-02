Ричмонд
Иран запустил новейшую сверхтяжёлую ракету по базам США на Ближнем Востоке

Иран применил новейшую сверхтяжелую ракету для удара по базам США на Ближнем Востоке. Кадры запуска опубликовало агентство NourNews.

Источник: Life.ru

«Запуск нового поколения сверхтяжелой ракеты Ирана», — говорится в сообщении. По данным агентства, удар нанесён по американским объектам в регионе.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты не были инициаторами войны с Ираном, однако при президенте США Дональде Трампе намерены поставить в ней точку. Глава Пентагона назвал операцию «Эпическая ярость» самой сложной и точной в истории. Хегсет заявил, что США намерены довести её до конца, несмотря ни на что.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

