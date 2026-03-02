Иран запустил новейшую сверхтяжёлую ракету по базам США на Ближнем Востоке

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты не были инициаторами войны с Ираном, однако при президенте США Дональде Трампе намерены поставить в ней точку. Глава Пентагона назвал операцию «Эпическая ярость» самой сложной и точной в истории. Хегсет заявил, что США намерены довести её до конца, несмотря ни на что.