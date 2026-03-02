Иранские СМИ публикуют фото 165 могил девочек после удара по школе

Иранские СМИ публикуют фотографии, ставшие символом трагедии в городе Минаб: на кадрах запечатлены 165 свежих могил девочек, погибших после американо-израильского удара по школе. По данным местных властей, большинству жертв было от 7 до 12 лет.
Удар пришёлся по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в провинции Хормозган 28 февраля. В момент атаки в здании находились 170 учениц. По официальным данным, погибли не менее 148 детей, десятки получили ранения. Спасатели продолжают разбор завалов, не исключается рост числа жертв.
В Иране объявлен общенациональный траур. Президент страны Масуд Пезешкиан назвал произошедшее актом варварства, а постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил на заседании Совбеза, что атака стала преступлением против человечности.
В Центральном командовании США (CENTCOM) сообщили о проведении расследования обстоятельств удара. В Вашингтоне заявили, что защита гражданского населения остается приоритетом.
Трагедия произошла на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. С тех пор стороны продолжают обмен ударами, а международные структуры выражают обеспокоенность эскалацией конфликта.