С чего начался конфликт между США и Ираном, почему Израиль напал первым, что изменится на Ближнем Востоке

Для России данная ситуация несет одновременно политический и экономический вызов, отмечает он. Иран, после смены режима в Сирии, остается ключевым союзником для страны, и потеря союзника станет большим минусом в ходе мирового торга с США, в том числе и в переговорах по Украине. «А вот увязание американцев в конфликте как раз-таки несет для нас плюсы в виде отвлечения внимания и ресурсов от украинского конфликта. Также имеется и экономический плюс в виде взлета цен на энергоносители, которые в последнее время дешевели», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».