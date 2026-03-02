Ульянов: Россия не видит смысла обсуждать с Израилем и США их атаки на Иран

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший в пострадавший от иранских атак Бейт-Шемеш заявил, что ядерная программа Ирана — это угроза для всего мира, пишет «360». Он также поблагодарил президента США Дональда Трампу, за то, что он присоединился к Израилю в «решающем усилии по спасению мира».