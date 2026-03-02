Ульянов: Россия не видит смысла обсуждать с Израилем и США их атаки на Иран

«В данном случае я не вижу большого смысла в таких разговорах, потому что позиции и США, и Израиля совершенно понятны», — сказал он представителям СМИ журналистам по итогам спецзаседания Совета управляющих МАГАТЭ после ударов США и Израиля по Ирану.
Ульянов напомнил, что представители США и Израиля уже сделали длинные заявления на сегодняшнем спецзаседании, из которых следовало, что во всем виноват Иран.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший в пострадавший от иранских атак Бейт-Шемеш заявил, что ядерная программа Ирана — это угроза для всего мира, пишет «360». Он также поблагодарил президента США Дональда Трампу, за то, что он присоединился к Израилю в «решающем усилии по спасению мира».