В Бахрейне после удара беспилотника пострадали двое сотрудников Пентагона

Иранский беспилотник атаковал отель в Манаме, пострадали двое сотрудников Военного министерства США, следует из сообщения в Госдепартамент.

Источник: Аргументы и факты

Двое сотрудников Военного министерства США пострадали в результате удара иранского беспилотника по отелю в столице Бахрейна.

Как пишет The Washington Post, информация содержится в одном из сообщений, направленных в Госдепартамент США 1 марта. В документе говорится: «Два сотрудника Военного министерства США пострадали», при этом не уточняется, являются ли они гражданскими специалистами или военнослужащими.

Название отеля, подвергшегося атаке, не раскрывается. Данные о характере и степени тяжести полученных травм также не приводятся.

Вашингтонская администрация официальных комментариев по поводу произошедшего пока не давала.

Ранее сообщалось, что иранские СМИ публикуют фотографии, ставшие символом трагедии в городе Минаб: на кадрах запечатлены 165 свежих могил девочек, погибших после американо-израильского удара по школе. По данным местных властей, большинству жертв было от 7 до 12 лет.

