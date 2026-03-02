В Бахрейне после удара беспилотника пострадали двое сотрудников Пентагона

Двое сотрудников Военного министерства США пострадали в результате удара иранского беспилотника по отелю в столице Бахрейна.
Как пишет The Washington Post, информация содержится в одном из сообщений, направленных в Госдепартамент США 1 марта. В документе говорится: «Два сотрудника Военного министерства США пострадали», при этом не уточняется, являются ли они гражданскими специалистами или военнослужащими.
Название отеля, подвергшегося атаке, не раскрывается. Данные о характере и степени тяжести полученных травм также не приводятся.
Вашингтонская администрация официальных комментариев по поводу произошедшего пока не давала.
