Трамп установил рекорд по числу военных ударов среди последних лидеров США

Дональд Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди последних американских президентов.

Источник: Аргументы и факты

Ни один из недавних президентов Соединенных Штатов не отдавал такое количество приказов о нанесении военных ударов, как Дональд Трамп. Об этом пишет портал Axios.

Несмотря на то, что в ходе предвыборной кампании он позиционировал себя как «антивоенный кандидат», за время его президентства США провели военные операции на территории семи государств.

В числе атакованных стран — Иран, Нигерия и Венесуэла, которые ранее никогда не становились целями ударов американских вооружённых сил.

По данным Axios, только в 2025 году Трамп отдал больше приказов об авиаударах, чем его предшественник Джо Байден за весь срок пребывания в должности.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон готов вести операцию против Ирана столько, сколько потребуется.

