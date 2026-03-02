Трамп установил рекорд по числу военных ударов среди последних лидеров США

Ни один из недавних президентов Соединенных Штатов не отдавал такое количество приказов о нанесении военных ударов, как Дональд Трамп. Об этом пишет портал Axios.
Несмотря на то, что в ходе предвыборной кампании он позиционировал себя как «антивоенный кандидат», за время его президентства США провели военные операции на территории семи государств.
По данным Axios, только в 2025 году Трамп отдал больше приказов об авиаударах, чем его предшественник Джо Байден за весь срок пребывания в должности.
Трамп ранее заявил, что Вашингтон готов вести операцию против Ирана столько, сколько потребуется.