Ульянов: Удары США ставят вопрос об их договороспособности по ядерному досье Ирана

«Самое удивительное, наверное, то, что никакого повода для военной акции не было. Шёл переговорный процесс, причём он начал приобретать какие-то реальные контуры. Это отмечали и оманцы, и генеральный директор МАГАТЭ, с которым я несколько раз общался на прошлой неделе», — заявил постпред РФ при международных организациях в Вене.
Он подчеркнул, что внезапные бомбежки ставят вопрос о договороспособности нынешней американской администрации. По мнению дипломата, теперь к любым заявлениям США по иранской ядерной программе придется относиться с осторожностью.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, включая Тегеран, в результате которых погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его семья и ряд высокопоставленных чиновников. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским базам в регионе, и 2 марта взаимные атаки продолжились. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «ещё даже не начал наносить серьёзные удары» по Ирану, пригрозив «большой атакой» в ближайшее время и призвав население оставаться дома. Всю актуальную информацию о развитии ситуации читайте на Life.ru.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.