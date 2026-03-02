Ричмонд
Ульянов: Удары США ставят вопрос об их договороспособности по ядерному досье Ирана

Российский дипломат Михаил Ульянов обозначил позицию Москвы на специальном заседании Совета управляющих МАГАТЭ. Встречу созвали по инициативе РФ после того, как США и Израиль начали бомбардировки иранской территории. По словам постпреда России при международных организациях в Вене, Вашингтон разрушил переговорный процесс, который уже начал обретать реальные очертания.

«Самое удивительное, наверное, то, что никакого повода для военной акции не было. Шёл переговорный процесс, причём он начал приобретать какие-то реальные контуры. Это отмечали и оманцы, и генеральный директор МАГАТЭ, с которым я несколько раз общался на прошлой неделе», — заявил постпред РФ при международных организациях в Вене.

Он подчеркнул, что внезапные бомбежки ставят вопрос о договороспособности нынешней американской администрации. По мнению дипломата, теперь к любым заявлениям США по иранской ядерной программе придется относиться с осторожностью.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, включая Тегеран, в результате которых погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его семья и ряд высокопоставленных чиновников. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским базам в регионе, и 2 марта взаимные атаки продолжились. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «ещё даже не начал наносить серьёзные удары» по Ирану, пригрозив «большой атакой» в ближайшее время и призвав население оставаться дома. Всю актуальную информацию о развитии ситуации читайте на Life.ru.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

