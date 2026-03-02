Ульянов: Удары США ставят вопрос об их договороспособности по ядерному досье Ирана

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, включая Тегеран, в результате которых погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его семья и ряд высокопоставленных чиновников. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским базам в регионе, и 2 марта взаимные атаки продолжились. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «ещё даже не начал наносить серьёзные удары» по Ирану, пригрозив «большой атакой» в ближайшее время и призвав население оставаться дома. Всю актуальную информацию о развитии ситуации читайте на Life.ru.