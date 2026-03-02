ЮНИСЕФ сообщил о смертельной опасности для детей из-за ударов по Ирану

Организация глубоко встревожена сообщениями об ударах по Ирану и в регионе, передал позицию фонда официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Поступают данные об обстреле школ, включая учебное заведение для девочек в Минабе. Множество школьников погибли и получили ранения, говорится в заявлении.
Напомним, число жертв после удара по школе 28 февраля в Минабе достигло 165 человек. Ранения получили 96 человек. Кроме того, около 170 учащихся и педагогов погибли в Иране в ходе атак на школы. Ракетные удары пришлись и по детской больнице Ганди в центре Тегерана.
