ЮНИСЕФ сообщил о смертельной опасности для детей из-за ударов по Ирану

Напомним, число жертв после удара по школе 28 февраля в Минабе достигло 165 человек. Ранения получили 96 человек. Кроме того, около 170 учащихся и педагогов погибли в Иране в ходе атак на школы. Ракетные удары пришлись и по детской больнице Ганди в центре Тегерана.