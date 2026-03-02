Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЮНИСЕФ сообщил о смертельной опасности для детей из-за ударов по Ирану

Детский фонд Организации Объединённых Наций (United Nations Children’s Fund) выразил глубокую обеспокоенность ударами по Ирану. Особенно тревожит атака на начальную школу для девочек в городе Минаб на юге страны. Инцидент указывает на смертельную угрозу для детей, отметили в ЮНИСЕФ.

Источник: Life.ru

Организация глубоко встревожена сообщениями об ударах по Ирану и в регионе, передал позицию фонда официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Поступают данные об обстреле школ, включая учебное заведение для девочек в Минабе. Множество школьников погибли и получили ранения, говорится в заявлении.

Напомним, число жертв после удара по школе 28 февраля в Минабе достигло 165 человек. Ранения получили 96 человек. Кроме того, около 170 учащихся и педагогов погибли в Иране в ходе атак на школы. Ракетные удары пришлись и по детской больнице Ганди в центре Тегерана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше