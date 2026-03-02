Tasnim: Израиль атаковал НПЗ саудовской Aramco, чтобы обвинить Иран

Иранская разведка прогнозирует, что следующей мишенью израильтян по аналогичной схеме может стать порт Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах, добавил собеседник агентства.
Вчера Корпус стражей исламской революции нанёс удар по американской авиабазе Black Prince в саудовском городе Аль-Хардж. Иранские военные применили ракеты и беспилотники.
