Макрон: Франция создаст новую подлодку с ядерными ракетами в 2036 году

Резка стали для корпусов субмарин началась на верфи в Шербуре, сообщил французский лидер.

Источник: Аргументы и факты

Франция спустит на воду новую атомную подводную лодку третьего поколения в 2036 году, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Будущая французская атомная подводная лодка будет носить имя Invincible (“Непобедимый”, — прим. ред.) и выйдет в море в 2036 году», — сказал он, рассказывая о национальных силах ядерного сдерживания.

Макрон рассказал, что новая атомная подводная лодка будет непревзойденной по достижениям в области высоких технологий, эффективности и способности нанести удар в любую точку по потенциальным противникам.

Президент сообщил, что резка стали для корпусов новых подлодок началась на верфи в Шербуре несколько месяцев назад.

Напомним, Макрон выступает с программной речью о системе ядерного сдерживания страны и ее роли в обеспечении безопасности Европы на военно-морской базе на полуострове Иль-Лонг в департаменте Финистер на западе Франции, где находятся атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами, а также части стратегической авиации ВС страны.