ЕК созовёт энергетическую группу из-за конфликта на Ближнем Востоке

Еврокомиссия проведёт на этой неделе первое заседание специальной энергетической группы. Эксперты оценят влияние военных действий на Ближнем Востоке на рынок Евросоюза. Об этом сообщили по итогам заседания Коллегии ЕК по вопросам безопасности.

В документе отметили, что комиссия внимательно следит за ценами и поставками энергоресурсов. Вместе с государствами-членами ЕС она созовёт энергетическую группу в сотрудничестве с Международным энергетическим агентством. Первую встречу назначили на текущую неделю.

В Брюсселе подчеркнули, что речь идёт о превентивных мерах. Их цель — снизить риски резких скачков цен и возможных перебоев с поставками топлива.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, включая Тегеран. Погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его супруга, члены семьи и несколько высокопоставленных чиновников. Тегеран нанёс ответные удары по Израилю и американским базам. 2 марта обмен ударами продолжился. Все детали конфликта читайте на Life.ru.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

