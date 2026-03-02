ЕК созовёт энергетическую группу из-за конфликта на Ближнем Востоке

В документе отметили, что комиссия внимательно следит за ценами и поставками энергоресурсов. Вместе с государствами-членами ЕС она созовёт энергетическую группу в сотрудничестве с Международным энергетическим агентством. Первую встречу назначили на текущую неделю.
В Брюсселе подчеркнули, что речь идёт о превентивных мерах. Их цель — снизить риски резких скачков цен и возможных перебоев с поставками топлива.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, включая Тегеран. Погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его супруга, члены семьи и несколько высокопоставленных чиновников. Тегеран нанёс ответные удары по Израилю и американским базам. 2 марта обмен ударами продолжился. Все детали конфликта читайте на Life.ru.
