Израиль нанёс пять ракетных ударов по южному пригороду Бейрута

По данным собеседника, целью атаки стал жилой дом. Вероятно, израильские военные рассчитывали ликвидировать одного из руководителей шиитского движения «Хезболла».
Сегодня начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир объявил о переходе к активной фазе противостояния с ливанским движением «Хезболла». По его словам, военные завершили оборонительный этап и приступили к наступательной кампании. Замир предупредил, что операция может растянуться на многие сутки — силы готовятся действовать непрерывными волнами, используя любую открывающуюся возможность.
