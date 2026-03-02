Ричмонд
Трамп заявил, что ему не наскучит конфликт с Ираном

Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном не «наскучит» США и может продлиться дольше запланированных пяти недель.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном не «наскучит» Вашингтону и может продолжаться значительно дольше изначально запланированных сроков.

Выступая с обращением по ситуации вокруг Ирана, глава Белого дома опроверг сообщения о том, что противостояние с Тегераном может надоесть американской стороне через одну-две недели. По его словам, подобное предположение прозвучало со стороны представителей СМИ.

«Мне никогда не бывает скучно. Если бы мне было скучно, я бы не стоял здесь сейчас, я гарантирую вам это, и не проходил бы через то, через что мне пришлось пройти», — сказал Трамп.

Он отметил, что изначально США рассчитывали на продолжительность военной операции в пределах четырех-пяти недель, однако у Вашингтона есть возможность вести ее «гораздо дольше».

Ранее сообщалось, что в рамках операции США против Ирана американская сторона заявила о ликвидации иранского руководства «с опережением графика».

