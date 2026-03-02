КСИР заявил об атаке беспилотников на танкер в Ормузском проливе

«Топливный танкер ATHE NOVA, союзник США в Ормузском проливе, продолжает гореть после попадания двух беспилотников», — говорится в заявлении.
Ранее нефтяной танкер атаковали у побережья Омана. Один член экипажа погиб. Предварительно иранский беспилотник ударил по судну MKD Fium. В Сети появилось видео пожара — над палубой поднимаются чёрные клубы дыма. Точные данные о пострадавших уточняют.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше