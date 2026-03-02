КСИР заявил об ударах по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

Ранее глава Пентагона, комментируя масштабную военную операцию против Ирана, начатую в минувшие выходные, заявил, что США не начинали эту войну, но при президенте Дональде Трампе намерены её закончить. Он подчеркнул, что Вашингтон будет преследовать любого, кто угрожает американцам, где бы это ни происходило, и назвал операцию «Эпическая ярость» самой сложной и точной в истории.