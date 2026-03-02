Ричмонд
КСИР заявил об ударах по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

Тегеран перешёл к активной фазе ответных действий. Корпус стражей исламской революции отчитался о серии ударов по военным объектам США в трех странах региона. Пресс-служба КСИР сообщила о проведении 12-го этапа операции «Правдивое обещание — 4».

Источник: Life.ru

Целями стали американские базы в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте. Для атак задействовали 26 беспилотников и 5 баллистических ракет. Согласно заявлению, по базе Арифджан в Кувейте отработали 12 дронов.

Командный центр Аль-Минхад в Объединённых Арабских Эмиратах атаковали комбинированно: 6 БПЛА и 5 ракет. Объекты ВМС США в Бахрейне поразили ещё 6 беспилотниками. Данные о потерях или разрушениях на американских объектах пока не поступали.

Ранее глава Пентагона, комментируя масштабную военную операцию против Ирана, начатую в минувшие выходные, заявил, что США не начинали эту войну, но при президенте Дональде Трампе намерены её закончить. Он подчеркнул, что Вашингтон будет преследовать любого, кто угрожает американцам, где бы это ни происходило, и назвал операцию «Эпическая ярость» самой сложной и точной в истории.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

