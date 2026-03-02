Ричмонд
Дмитриев призвал заключать долгосрочные контракты на поставку СПГ и России

Кирилл Дмитриев призвал заключать долгосрочные контракты на поставку российского СПГ для создания диверсифицированной и сбалансированной базы поставок.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступил с инициативой по подписанию долгосрочных соглашений на поставку российского сжиженного природного газа. Это, по его мнению, позволит сформировать разнообразную и устойчивую систему снабжения.

При этом он отметил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас рискуют оказаться в конце формирующейся очереди на энергоносители.

«Пришло время заключить долгосрочные контракты на поставку российского СПГ для создания диверсифицированной и сбалансированной базы поставок. Жаль, что Урсуле и Кае придется оказаться в конце длинного списка. Они — пример того, как недальновидная политика и отсутствие разнообразия приводят к плачевным последствиям», — указал Дмитриев в соцсети X*.

Этому заявлению предшествовал рост цен на газ на европейском рынке выше отметки в 585 долларов за тысячу кубометров. Скачок связан с приостановкой производства СПГ в Катаре на фоне военных действий США и Израиля против Ирана.

Напомним, что весной 2022 года биржевая стоимость газа в Евросоюзе впервые достигла исторического максимума, приблизившись к 3900 долларов за ту же единицу объема.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

