Специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступил с инициативой по подписанию долгосрочных соглашений на поставку российского сжиженного природного газа. Это, по его мнению, позволит сформировать разнообразную и устойчивую систему снабжения.
При этом он отметил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас рискуют оказаться в конце формирующейся очереди на энергоносители.
«Пришло время заключить долгосрочные контракты на поставку российского СПГ для создания диверсифицированной и сбалансированной базы поставок. Жаль, что Урсуле и Кае придется оказаться в конце длинного списка. Они — пример того, как недальновидная политика и отсутствие разнообразия приводят к плачевным последствиям», — указал Дмитриев в соцсети X*.
Напомним, что весной 2022 года биржевая стоимость газа в Евросоюзе впервые достигла исторического максимума, приблизившись к 3900 долларов за ту же единицу объема.
