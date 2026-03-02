Макрон: Франция увеличит свой ядерный арсенал и засекретит его размер

По словам Макрона, «мир становится все более жестоким, как показали последние несколько часов», а ядерное сдерживание и в будущем «должно сохранять свою гарантированную разрушительную силу в опасной и динамичной среде». По мнению французского президента, существовавшие доселе правила нераспространения ядерного оружия «превратились в поле руин». Он подчеркнул, что последствия войны с Ираном могут достигнуть границ Франции, а ~ Париж больше не будет публиковать данные о числе своих ядерных боеголовок. ~