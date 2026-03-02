ЕК опасается новой волны миграции из-за эскалации на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по объектам на иранской территории. Иран объявил ответную операцию под названием «Честное обещание 4». В МИД Ирана сообщили, что Тегеран будет бить по американским военным базам и призвали иранских граждан покинуть ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн и Иорданию.