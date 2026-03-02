ЕК опасается новой волны миграции из-за эскалации на Ближнем Востоке

Еврокомиссия опасается новой волны миграции на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении ЕК по итогам заседания коллегии по вопросам безопасности.
«В отношении угроз миграции, Еврокомиссия повышает готовность посредством более тщательного мониторинга тенденций и укрепления сотрудничества с соответствующими агентствами ООН и странами-партнерами», — заявили в ЕК.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по объектам на иранской территории. Иран объявил ответную операцию под названием «Честное обещание 4». В МИД Ирана сообщили, что Тегеран будет бить по американским военным базам и призвали иранских граждан покинуть ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн и Иорданию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы стали «слабыми и неузнаваемыми». Европу убивают две вещи: энергетика и миграция, отметил он.