Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕК опасается новой волны миграции из-за эскалации на Ближнем Востоке

Еврокомиссия повышает уровень миграционной готовности.

Источник: Аргументы и факты

Еврокомиссия опасается новой волны миграции на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении ЕК по итогам заседания коллегии по вопросам безопасности.

«В отношении угроз миграции, Еврокомиссия повышает готовность посредством более тщательного мониторинга тенденций и укрепления сотрудничества с соответствующими агентствами ООН и странами-партнерами», — заявили в ЕК.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по объектам на иранской территории. Иран объявил ответную операцию под названием «Честное обещание 4». В МИД Ирана сообщили, что Тегеран будет бить по американским военным базам и призвали иранских граждан покинуть ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн и Иорданию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы стали «слабыми и неузнаваемыми». Европу убивают две вещи: энергетика и миграция, отметил он.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше