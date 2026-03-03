Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу

Дипломатическое учреждение со 2 марта временно прекращает оказывать консульские услуги. Причины не раскрываются, решение принято на фоне обострения конфликта с Ираном.

Источник: РИА "Новости"

С понедельника, 2 марта генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает свою деятельность на неопределенный срок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале дипломатического учреждения.

Со 2 марта 2026 года до дальнейшего уведомления консульские услуги не будут оказываться. Граждан просят следить за обновлениями в социальных сетях консульства.

Причины приостановки работы не раскрываются. Решение принимается на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, сопровождающейся взаимными атаками.