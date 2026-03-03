Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу

С понедельника, 2 марта генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает свою деятельность на неопределенный срок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале дипломатического учреждения.
Со 2 марта 2026 года до дальнейшего уведомления консульские услуги не будут оказываться. Граждан просят следить за обновлениями в социальных сетях консульства.
Причины приостановки работы не раскрываются. Решение принимается на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, сопровождающейся взаимными атаками.