Эксперт Перенджиев назвал возможный срок завершения конфликта вокруг Ирана

Конфликт вокруг Ирана в этот раз не закончится быстро, он перешел на уровень религиозной войны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Политолог обратил внимание, что один из наиболее авторитетных шиитских богословов объявил джихад против США и Израиля. Теперь Вашингтону и Иерусалиму может противостоять уже не только Иран, а вся шиитская умма. Убийство верховного религиозного лидера Ирана, по словам эксперта, стало серьезным вызовом для руководства и народа страны, поэтому просто пойти на мировую Тегеран не сможет.
Первопричиной конфликта Перенджиев назвал желание Израиля уничтожить Иран, которому способствует присутствие в регионе американской армады, не собирающейся уходить.
Американская администрация не имеет права вести военную кампанию более двух месяцев без одобрения конгресса, напомнил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, заявленные администрацией сроки в четыре-шесть недель — это верхняя планка, установленная Актом о военных полномочиях.
Дудаков отметил, что США уже испытывают трудности: у армии мало ракет для систем ПВО, производство которых ограничено. Дальнейшее истощение запасов на фоне боевых действий обрушит рейтинг Трампа и усилит давление со стороны оппонентов. Политолог считает, что сейчас американский лидер пытается блефовать, стремясь заставить Иран сесть за стол переговоров с позиции силы.
Ранее сообщалось, что ЕК опасается новой волны миграции из-за эскалации на Ближнем Востоке.