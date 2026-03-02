Эксперт Перенджиев назвал возможный срок завершения конфликта вокруг Ирана

Политолог обратил внимание, что один из наиболее авторитетных шиитских богословов объявил джихад против США и Израиля. Теперь Вашингтону и Иерусалиму может противостоять уже не только Иран, а вся шиитская умма. Убийство верховного религиозного лидера Ирана, по словам эксперта, стало серьезным вызовом для руководства и народа страны, поэтому просто пойти на мировую Тегеран не сможет.