Харвуд заявил об «умственной отсталости» Трампа из-за Ирана

Журналист Джон Харвуд заявил, что президент США Дональд Трамп «демонстрирует свою умственную отсталость» и не проявляет сочувствия на фоне конфликта с Ираном.
Соответствующую публикацию Харвуд разместил в социальной сети. По его словам, Трамп хвастался своим бальным залом и «посмеивался» вскоре после заявления о том, что Соединенные Штаты скорбят по четырем американским солдатам, погибшим в войне.
«Трамп демонстрирует свою умственную отсталость, хвастаясь своим бальным залом и посмеиваясь сразу после заявления о том, что “мы скорбим” по четырем американским солдатам, погибшим в войне, которую он только что начал. Трамп не обладает эмпатией и не сочувствует чужим несчастьям», — написал Харвуд.
Ранее сообщалось, что ни один из недавних президентов Соединенных Штатов не отдавал такое количество приказов о нанесении военных ударов, как Дональд Трамп.