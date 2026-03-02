Харвуд заявил об «умственной отсталости» Трампа из-за Ирана

«Трамп демонстрирует свою умственную отсталость, хвастаясь своим бальным залом и посмеиваясь сразу после заявления о том, что “мы скорбим” по четырем американским солдатам, погибшим в войне, которую он только что начал. Трамп не обладает эмпатией и не сочувствует чужим несчастьям», — написал Харвуд.