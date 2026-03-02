Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии вызвало посла Украины Федора Шандора в связи с сообщениями о принудительной мобилизации этнических венгров в Закарпатской области. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
«Мы сегодня вызвали украинского посла в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей», — сообщил Сийярто.
По его словам, венгерскому ведомству известно как минимум о двух случаях насильственного призыва граждан венгерского происхождения.
Ранее глава киевского режима заявил о нехватке живой силы в ВСУ.
В конце февраля украинский депутат Дмитрий Разумков в ходе выступления в Верховной Раде сравнил работников сотрудников ТЦК с опричниками.
* Компания Meta, являющаяся владельцев Facebook, признана в РФ экстремистской и запрещена.