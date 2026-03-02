Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто вызвал посла Украины в МИД из-за мобилизации венгров в Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто вызвал посла Украины в Будапеште в связи с мобилизацией венгров в Закарпатской области.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии вызвало посла Украины Федора Шандора в связи с сообщениями о принудительной мобилизации этнических венгров в Закарпатской области. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

«Мы сегодня вызвали украинского посла в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей», — сообщил Сийярто.

По его словам, венгерскому ведомству известно как минимум о двух случаях насильственного призыва граждан венгерского происхождения.

Ранее глава киевского режима заявил о нехватке живой силы в ВСУ.

В конце февраля украинский депутат Дмитрий Разумков в ходе выступления в Верховной Раде сравнил работников сотрудников ТЦК с опричниками.

* Компания Meta, являющаяся владельцев Facebook, признана в РФ экстремистской и запрещена.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше