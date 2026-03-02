Иран привлек бы Россию в качестве посредника в конфликте, заявил Ульянов

ВЕНА, 2 мар — РИА Новости. Иранцы охотно привлекли бы Москву в качестве посреднической стороны в нынешнем кризисе, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Посреднические услуги нужны тогда, когда они востребованы обеими сторонами в конфликте. Думаю, что иранцы с удовольствием бы нас привлекли. А американцам такой посредник как Россия не нужен, потому что мы выступали бы не в роли почтальона, а в роли переговорщика. Так что пока это не актуально», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Российский дипломат добавил, что в какой-то степени роль содействующей стороны взял на себя генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«И мы это приветствовали. Он участвовал в двух последних раундах переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана, но видите, чем все кончилось. Ведь буквально в четверг состоялся очередной раунд переговоров, договорились о продолжении процесса», — уточнил постпред РФ.
Он напомнил, что в понедельник должны были пройти технические консультации между иранцами и Секретариатом МАГАТЭ по отработке деталей, которые могли бы пригодиться в ходе дальнейшей работы над потенциальной договоренностью.
«Теперь все это выброшено на свалку истории», — заключил Ульянов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>