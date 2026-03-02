Генконсульство США в Пешаваре приостановило работу на фоне протестов в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 2 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство США в пакистанском городе Пешавар приостановило работу на фоне охвативших страну протестов против американских и израильских ударов по Ирану. Об этом сообщило посольство США в Исламабаде.
Согласно сообщению на сайте дипмиссии, генконсульства США в городах Карачи и Лахор также отменили все запланированные на 3 марта встречи для выдачи виз и решения других рабочих вопросов. Консульский отдел посольства США в Исламабаде возобновит работу со вторника.
Американское посольство и консульские учреждения в Пакистане ввели ограничения на передвижения своих сотрудников. Они рекомендовали находящимся в стране гражданам США сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей.
В воскресенье после подтверждения информации о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Исламабаде началась массовая акция протеста. В центре столицы были слышны выстрелы. Полиция разогнала демонстрантов, применив спецсредства.
Протесты против действий США в отношении Ирана прошли и в других городах Пакистана, в том числе в Лахоре, Пешаваре и Карачи. В последнем протестующие пытались разгромить здание американского консульства, а полиция применила дубинки и слезоточивый газ. По данным агентства Bloomberg, в ходе беспорядков в стране погибло по меньшей мере 25 человек.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погиб Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.