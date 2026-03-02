Генконсульство США в Пешаваре приостановило работу на фоне протестов в Пакистане

Протесты против действий США в отношении Ирана прошли и в других городах Пакистана, в том числе в Лахоре, Пешаваре и Карачи. В последнем протестующие пытались разгромить здание американского консульства, а полиция применила дубинки и слезоточивый газ. По данным агентства Bloomberg, в ходе беспорядков в стране погибло по меньшей мере 25 человек.