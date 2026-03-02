Ричмонд
Захарова: данных о пострадавших на Ближнем Востоке россиянах нет

Консульскую поддержку оказали всем обратившимся гражданам РФ, сообщила представитель МИД РФ.

Источник: Аргументы и факты

Данных о пострадавших в результате обострения ситуации на Ближнем Востоке россиянах пока нет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Иран, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Королевство Саудовская Аравия, Ливан, Израиль, Кувейт — данных о пострадавших россиянах не поступало, слава Богу», — заявила она в интервью с RTVI.

Захарова заверила, что всем, кому требовалась, оказали консульскую поддержку «в пределах компетенций российских загранучреждений».

Ранее дипломат сообщила, что число обращений россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, продолжает расти. По ее словам, к концу дня 1 марта посольство России в ОАЭ получило порядка 1,4 тыс. обращений, а генконсульство в Дубае — свыше 6 тыс.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, нанося удары по объектам на иранской территории. Иран в ответ объявил операцию «Честное обещание 4», целью которой стали американские военные объекты в ОАЭ, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Иордании.

