В ЮНЕСКО призвали защитить исторические объекты

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила обеспокоенность в связи с возможным ущербом объектам культурного наследия на Ближнем Востоке и передала их координаты всем заинтересованным сторонам. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.
«ЮНЕСКО выражает обеспокоенность по поводу сохранности объектов культурного наследия на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке», — заявили в организации в ответ на просьбу прокомментировать ущерб, нанесенный дворцу Голестан в Тегеране после ударов ВС Израиля и США.
В организации заверили, что внимательно следят за ситуацией с культурным наследием в Иране и в других странах региона с целью обеспечения его защиты. «Мы сообщили всем заинтересованным сторонам географические координаты объектов, включенных в Список всемирного наследия, а также объектов, имеющих национальное значение, чтобы избежать любого потенциального ущерба», — добавили в пресс-службе. Там также напомнили, что культурные ценности находятся под защитой международного права, в частности Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года, включая ее механизм усиленной защиты, а также Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 года.
Ранее иранские СМИ сообщили, что Голестанский дворец эпохи Каджаров в историческом центре столицы Ирана Тегеране получил повреждения в результате ударов ВС Израиля и США. С 2013 года он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как говорится на сайте ЮНЕСКО, этот обнесенный стенами дворец — один из старейших комплексов зданий в Тегеране. Дворец был резиденцией правителей династии Каджаров, пришедших к власти в 1779 году и сделавших Тегеран столицей страны. С персидского языка дворец Голестан переводится как «дворец цветов» или «дворец роз».