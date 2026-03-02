В ЮНЕСКО призвали защитить исторические объекты

В организации заверили, что внимательно следят за ситуацией с культурным наследием в Иране и в других странах региона с целью обеспечения его защиты. «Мы сообщили всем заинтересованным сторонам географические координаты объектов, включенных в Список всемирного наследия, а также объектов, имеющих национальное значение, чтобы избежать любого потенциального ущерба», — добавили в пресс-службе. Там также напомнили, что культурные ценности находятся под защитой международного права, в частности Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года, включая ее механизм усиленной защиты, а также Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 года.