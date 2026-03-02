Москва
ЦАХАЛ отчитался о серии ударов по организации, финансирующей «Хезболлах»

По версии Израиля, наряду с законной работой в Ливане организация Al-Qard Al-Hassan обеспечивает переводы средств «для поддержки террористической деятельности».

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 марта. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по Ливану, целью которой названы объекты финансово-кредитной ассоциации Al-Qard Al-Hassan, спонсирующей деятельность шиитского движения «Хезболлах» на территории Ливана и оказывающей помощь его сторонникам. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По версии израильской стороны, наряду с законной работой в Ливане эта организация обеспечивает переводы финансовых средств «для поддержки террористической деятельности» и оказывает различные финансовые услуги «Хезболлах». «Попытки “Хезболлах” восстановить свои финансы и деятельность ассоциации Al-Qard Al-Hassan несут в себе явную угрозу народу Израиля», — утверждают в армии.

